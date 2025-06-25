В Москве временно закроют Мавзолей Ленина

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Мавзолей Ленина на время закроют для посетителей из-за подготовки к мероприятиям
Мавзолей Ленина на время закроют для посетителей из-за подготовки к мероприятиям Фото:

В Москве 28 июня Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут временно закрыты для посетителей из-за подготовки и проведения мероприятий. Об этом сообщили URA.RU в Федеральной службе охраны (ФСО) РФ. 

«28 июня 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — рассказали агентству в пресс-службе отделе по связям с прессой и общественностью ФСО. В обычное время Мавзолей открыт по вторникам, средам, четвергам и субботам с 10:00 до 13:00.

Ранее Мавзолей уже временно закрывали с 23 апреля по 19 мая. В ФСО сообщали, что подобная мера была связана, как и сейчас, с подготовкой и проведением ряда мероприятий. Кроме того, в тогда доступ был ограничен и в некрополь. 

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В Москве 28 июня Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут временно закрыты для посетителей из-за подготовки и проведения мероприятий. Об этом сообщили URA.RU в Федеральной службе охраны (ФСО) РФ.  «28 июня 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — рассказали агентству в пресс-службе отделе по связям с прессой и общественностью ФСО. В обычное время Мавзолей открыт по вторникам, средам, четвергам и субботам с 10:00 до 13:00. Ранее Мавзолей уже временно закрывали с 23 апреля по 19 мая. В ФСО сообщали, что подобная мера была связана, как и сейчас, с подготовкой и проведением ряда мероприятий. Кроме того, в тогда доступ был ограничен и в некрополь. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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