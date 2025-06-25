В Москве временно закроют Мавзолей Ленина

В Москве 28 июня Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут временно закрыты для посетителей из-за подготовки и проведения мероприятий. Об этом сообщили URA.RU в Федеральной службе охраны (ФСО) РФ.
«28 июня 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — рассказали агентству в пресс-службе отделе по связям с прессой и общественностью ФСО. В обычное время Мавзолей открыт по вторникам, средам, четвергам и субботам с 10:00 до 13:00.
Ранее Мавзолей уже временно закрывали с 23 апреля по 19 мая. В ФСО сообщали, что подобная мера была связана, как и сейчас, с подготовкой и проведением ряда мероприятий. Кроме того, в тогда доступ был ограничен и в некрополь.
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