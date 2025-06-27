Путин назвал общую черту народов РФ и Белоруссии

Путин назвал нравственные ориентиры характерной чертой РФ и Белоруссии
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Путин назвал нравственные ориентиры характерной чертой РФ и Белоруссии
Путин назвал нравственные ориентиры характерной чертой РФ и Белоруссии Фото:

Стойкие духовные и нравственные ценности, включая семейные устои, уважение и заботу о старшем поколении, привязанность к детям, а также патриотизм, являются неотъемлемой частью национального самосознания народов РФ и Белоруссии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XII Форума регионов России и Белоруссии.

«Нужно думать о том, как формировать у молодежи надежные духовно-нравственные ориентиры, а они в характере наших народов. Это традиционные ценности семьи, забота о родителях, любовь к детям, патриотизм, служение Отечеству», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что основной темой нынешнего форума является поддержка молодежи. В ходе мероприятия участники подробно рассмотрят вопросы раскрытия талантов, а также профессионального, интеллектуального и творческого потенциала молодых людей. Особое внимание будет уделено поиску эффективных способов содействия самореализации молодежи, раскрытию их способностей и вовлечению в деятельность на благо страны.

Ранее Путин подчеркнул важную роль данного мероприятия в развитии сотрудничества между Россией и Белоруссией. Как отметил глава государства, в нынешнем форуме принимают участие свыше 800 представителей из 79 регионов Российской Федерации, а также из всех областей Белоруссии. В своем обращении он сообщил, что доля России во внешнеторговом обороте Белоруссии составляет примерно 60%, а объем двусторонней торговли в прошлом году достиг рекордного уровня, превысив 50 миллиардов долларов. Россия также остается лидером по объему инвестиций в экономику Белоруссии — около 5 миллиардов долларов. По итогам форума ожидается заключение около ста коммерческих соглашений на общую сумму порядка 20 миллиардов рублей.

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Стойкие духовные и нравственные ценности, включая семейные устои, уважение и заботу о старшем поколении, привязанность к детям, а также патриотизм, являются неотъемлемой частью национального самосознания народов РФ и Белоруссии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XII Форума регионов России и Белоруссии. «Нужно думать о том, как формировать у молодежи надежные духовно-нравственные ориентиры, а они в характере наших народов. Это традиционные ценности семьи, забота о родителях, любовь к детям, патриотизм, служение Отечеству», — сказал Путин. Российский лидер подчеркнул, что основной темой нынешнего форума является поддержка молодежи. В ходе мероприятия участники подробно рассмотрят вопросы раскрытия талантов, а также профессионального, интеллектуального и творческого потенциала молодых людей. Особое внимание будет уделено поиску эффективных способов содействия самореализации молодежи, раскрытию их способностей и вовлечению в деятельность на благо страны. Ранее Путин подчеркнул важную роль данного мероприятия в развитии сотрудничества между Россией и Белоруссией. Как отметил глава государства, в нынешнем форуме принимают участие свыше 800 представителей из 79 регионов Российской Федерации, а также из всех областей Белоруссии. В своем обращении он сообщил, что доля России во внешнеторговом обороте Белоруссии составляет примерно 60%, а объем двусторонней торговли в прошлом году достиг рекордного уровня, превысив 50 миллиардов долларов. Россия также остается лидером по объему инвестиций в экономику Белоруссии — около 5 миллиардов долларов. По итогам форума ожидается заключение около ста коммерческих соглашений на общую сумму порядка 20 миллиардов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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