07 июля 2025

Белый дом объяснил, почему США остановили поставки оружия Украине

США приостановили поставки вооружения Украине из-за стандартной проверки
© Служба новостей «URA.RU»
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США не поставляет оружие Украине
США не поставляет оружие Украине Фото:

США приостановили поставки части вооружения Украине в рамках стандартной проверки Пентагона, которая затрагивает всю военную помощь, предоставляемую разным странам. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Это стандартная проверка Пентагона всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам мира, а не только Украине», — заявила представитель Белого дома. Она сообщила об этом на брифинге и была опубликована в официальном аккаунте X.

Ранее Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах США в Киеве из-за приостановки поставок ряда вооружений, включая ракеты для систем ПВО Patriot, подчеркнув негативное влияние задержек на обороноспособность страны. Сообщалось также, что в перечень приостановленных поставок вошли высокоточные боеприпасы GMLRS, управляемые ракеты Hellfire и другие виды вооружения.

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США приостановили поставки части вооружения Украине в рамках стандартной проверки Пентагона, которая затрагивает всю военную помощь, предоставляемую разным странам. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. «Это стандартная проверка Пентагона всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам мира, а не только Украине», — заявила представитель Белого дома. Она сообщила об этом на брифинге и была опубликована в официальном аккаунте X. Ранее Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах США в Киеве из-за приостановки поставок ряда вооружений, включая ракеты для систем ПВО Patriot, подчеркнув негативное влияние задержек на обороноспособность страны. Сообщалось также, что в перечень приостановленных поставок вошли высокоточные боеприпасы GMLRS, управляемые ракеты Hellfire и другие виды вооружения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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