Белый дом объяснил, почему США остановили поставки оружия Украине

США приостановили поставки части вооружения Украине в рамках стандартной проверки Пентагона, которая затрагивает всю военную помощь, предоставляемую разным странам. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Это стандартная проверка Пентагона всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам мира, а не только Украине», — заявила представитель Белого дома. Она сообщила об этом на брифинге и была опубликована в официальном аккаунте X.
Ранее Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах США в Киеве из-за приостановки поставок ряда вооружений, включая ракеты для систем ПВО Patriot, подчеркнув негативное влияние задержек на обороноспособность страны. Сообщалось также, что в перечень приостановленных поставок вошли высокоточные боеприпасы GMLRS, управляемые ракеты Hellfire и другие виды вооружения.
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