Парламентскую партию могут снять с выборов из-за веников для бани

Партию «Новые люди» могут снять с выборов в Костромской области. На них поступило несколько жалоб в полицию и областной избирком за якобы подкуп избирателей и незаконную агитацию. Заявления есть в нашем распоряжении.
Поводом для жалоб послужил пикет партийцев, во время которого они раздавали веники для бани. По утверждениям жалобщиков, агитационные материалы на собрании были без выходных данных, а сами веники оплачивались не с избирательного счета. Да и стоимость у них, по мнению недовольных, соразмерна подкупу.
«Прошу вас провести проверку по нескольким фактам нарушения избирательного законодательства представителями политической партии „Новые люди“ в ходе несанкционированной агитационной акции в рамках предвыборной кампании, проведенной 12 июля 2025 года на площади Октябрьской рядом с Универмагом в г. Костроме», — сказано в заявлении в избирком региона.
Происходящее может свидетельствовать о борьбе старой партийной команды с новым руководством, которое назначили в результате сделки партии с «Единой Россией». Одно из заявлений подписано бывшим заместителем секретаря реготделения Екатериной Калашниковой. Ранее ее, секретаря Дмитрия Федина и всю его команду уволили по требованию региональных властей. Взамен «Новым людям» пообещали три мандата по итогам выборов-2025 в регионе. На сегодня партия оказалась подконтрольна внутриполитическому блоку Костромской области.
Наш источник, близкий к избиркому, сообщил, что снятие с выборов — это крайняя мера, и указанные в заявлениях данные требуют подтверждения. Наиболее вероятно, что в случае установления нарушений «Новые люди» отделаются штрафом. Официальное решение еще ожидается. Калашникова в беседе с нами сказала, что хочет добиться равного отношения властей ко всем политическим партиям, а не только к «подконтрольным».
В 2025 году в Костромской области проходят выборы городской и областной дум, а также губернатора. Единоросс Сергей Ситников избирается на четвертый срок.
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