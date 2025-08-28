Путин отправил венок на прощание с исполнительным директором «Россия сегодня»

Президент России Владимир Путин направил венок на прощание с исполнительным директором «Россия сегодня» Кириллом Вышинским. Прощание прошло в траурном зале Троекуровского кладбища.
Как передает корреспондент РИА Новости, попрощаться с Вышинским пришли его коллеги, друзья, представители журналистского сообщества, общественные деятели и родственники. Кирилл Вышинский скончался 23 августа после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 58 лет.
Вышинский был известным российским журналистом и медиаменеджером. Он занимал пост исполнительного директора международной медиагруппы «Россия сегодня», объединяющей ряд крупных российских и зарубежных СМИ. Помимо этого, Вышинский являлся членом Совета по правам человека при Президенте РФ.
