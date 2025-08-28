Сразу три гида запретили подъем россиянке, застрявшей на горе в Киргизии

Три гида отказались допустить российскую альпинистку Наталью Наговицину к восхождению на пик Победы, сославшись на недостаточную квалификацию спортсменки. Об этом сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.
«Три гида фактически запретили ей туда идти и отказались подниматься с ней из-за низкого уровня подготовки», — передает ТАСС слова Пятницина. Наговициной удалось найти спутников для компании, однако коллектив действовал «неслаженно», отметил эксперт.
Альпинистка Наталья Наговицина получила перелом ноги и с 12 августа остается на вершине пика Победы, находясь на ограниченной площадке на высоте примерно 7,2 тысячи метров. Первая попытка
организовать спасательную операцию была предпринята 16 августа, однако вертолет с группой спасателей совершил жесткую посадку. В результате инцидента пострадали несколько человек, включая пилотов воздушного судна. Вторая спасательная экспедиция стартовала 19 августа, однако спустя три с половиной дня участники были вынуждены прекратить продвижение и вернуться обратно из-за крайне неблагоприятных погодных условий и проблем со спиной у руководителя группы.
Три дня назад, 25 августа, руководитель базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков сообщил, что спасательные работы по поиску Наговициной на территории Киргизии были прекращены. По его словам, вероятность того, что россиянка могла выжить в условиях высокогорья, крайне мала, однако официально признать ее погибшей пока невозможно. Накануне, 27 августа, Государственный комитет национальной безопасности Киргизии, проанализировав аэровидеосъемку района пика Победы, не выявил признаков жизни пропавшей альпинистки. В МЧС страны заявили, что гражданка России числится пропавшей без вести.
