В российском регионе ограничили скорость мобильного интернета

В Министерстве цифрового развития Вологодской области объявили о введении ограничений на скорость мобильного интернета и связи. Аналогичные меры реализуются и в других регионах России в целях обеспечения безопасности. Вологодская область также присоединилась к этим инициативам.
«Просим вологжан отнестись с пониманием к ограничениям скорости интернета. Это временная мера, направленная на защиту безопасности населения, а также объектов инфраструктуры», — сообщили в министерстве цифрового развития региона.
Жителям региона рекомендуют заранее загрузить офлайн-карты и установить приложения, работающие без доступа к интернету. Кроме того, рекомендуется иметь при себе наличные средства на случай возможных перебоев в работе банковских терминалов. В случае экстренных ситуаций продолжает действовать горячая линия 112 — дозвониться до службы можно даже при отсутствии мобильной связи. Провайдеры продолжают обеспечивать доступ к проводному интернету, уточнили в министерстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.