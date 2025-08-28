В российском регионе ограничили скорость мобильного интернета

На Вологодчине ограничат скорость интернета
В Вологодской области ограничили скорость мобильного интернета
В Вологодской области ограничили скорость мобильного интернета

В Министерстве цифрового развития Вологодской области объявили о введении ограничений на скорость мобильного интернета и связи. Аналогичные меры реализуются и в других регионах России в целях обеспечения безопасности. Вологодская область также присоединилась к этим инициативам.

«Просим вологжан отнестись с пониманием к ограничениям скорости интернета. Это временная мера, направленная на защиту безопасности населения, а также объектов инфраструктуры», — сообщили в министерстве цифрового развития региона.

Жителям региона рекомендуют заранее загрузить офлайн-карты и установить приложения, работающие без доступа к интернету. Кроме того, рекомендуется иметь при себе наличные средства на случай возможных перебоев в работе банковских терминалов.  В случае экстренных ситуаций продолжает действовать горячая линия 112 — дозвониться до службы можно даже при отсутствии мобильной связи. Провайдеры продолжают обеспечивать доступ к проводному интернету, уточнили в министерстве. 

