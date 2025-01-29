В России вводят суровые штрафы за продажу детям зажигалок

Совфед одобрил закон о штрафах до двух млн рублей за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров, в том числе зажигалок. Об этом сообщается в telegram-канале Совфеда.
Совет Федерации одобрил закон об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения. В их числе — зажигалки и баллончики для их заправки, полный перечень опасных газосодержащих товаров утвердит кабмин.
В случае нарушения закона предусмотрен штраф, аналогичный тому, что установлен за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции. Для физических лиц — до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — до 700 тысяч рублей, для юридических лиц — до двух млн рублей.
Ранее в России ввели наказание за продажу вейпов детям. Максимальный штраф также составляет два млн рублей.
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