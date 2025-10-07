В Кремле ответили о реакции России после решения ЕС ограничить поездки дипломатов внутри блока

Решение Евросоюза ограничить передвижение российских дипломатов встретит ответную реакцию со стороны Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ну, разумеется, она (реакция — прим. URA.RU) будет. Наше дипломатическое ведомство сформулирует предложения, и они будут реализованы», — сказал представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее совет Евросоюза единогласно утвердил новые ограничения на передвижение российских дипломатов по территории стран-участниц. Соответствующее решение было принято после того, как Венгрия, блокировавшая эту инициативу, сняла свое вето, передает «Национальная служба новостей». Мера, предложенная Чехией, войдет в новый пакет санкций против России.
