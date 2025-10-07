В Кремле ответили о реакции России после решения ЕС ограничить поездки дипломатов внутри блока

Песков: Россия ответит на решение ЕС ограничить поездки дипломатов внутри блока
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков прокомментировал недавнее решение ЕС
Песков прокомментировал недавнее решение ЕС Фото:

Решение Евросоюза ограничить передвижение российских дипломатов встретит ответную реакцию со стороны Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ну, разумеется, она (реакция — прим. URA.RU) будет. Наше дипломатическое ведомство сформулирует предложения, и они будут реализованы», — сказал представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее совет Евросоюза единогласно утвердил новые ограничения на передвижение российских дипломатов по территории стран-участниц. Соответствующее решение было принято после того, как Венгрия, блокировавшая эту инициативу, сняла свое вето, передает «Национальная служба новостей». Мера, предложенная Чехией, войдет в новый пакет санкций против России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Решение Евросоюза ограничить передвижение российских дипломатов встретит ответную реакцию со стороны Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Ну, разумеется, она (реакция — прим. URA.RU) будет. Наше дипломатическое ведомство сформулирует предложения, и они будут реализованы», — сказал представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее совет Евросоюза единогласно утвердил новые ограничения на передвижение российских дипломатов по территории стран-участниц. Соответствующее решение было принято после того, как Венгрия, блокировавшая эту инициативу, сняла свое вето, передает «Национальная служба новостей». Мера, предложенная Чехией, войдет в новый пакет санкций против России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...