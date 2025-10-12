Подросток получил ранения при ударе ВСУ в Курской области

В результате атаки беспилотника на Беловский район Курской области трое местных жителей, включая подростка, получили ранения. Об этом рассказал глава региона Александр Хинштейн.
«Сегодня в результате атаки БПЛА ранения получили три жителя Беловского района, среди которых — подросток», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Как сообщается, 15-летний юноша получил минно-взрывную травму и осколочные ранения кисти и обеих ног, а 57-летняя женщина также была ранена осколками. Состояние 47-летнего мужчины оценивается как тяжелое, и врачи борются за его жизнь.
В связи с инцидентом вновь было заявлено о сохранении крайне опасной обстановки в приграничных районах. Местные власти призывают население не рисковать своими жизнями и соблюдать необходимые меры предосторожности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.