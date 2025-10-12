Протестующие в Роттердаме образовали затор на дороге

Срочная новость
В порту нидерландского города Роттердам проходят массовые забастовки рабочих. Протесты достигли таких масштабов, что на главной дороге в гавань образовался затор из 22 контейнеровозов. Об этом сообщают местные СМИ. Как уточняют издания, причиной выступлений жителей города стал недостаточный размер зарплат. В понедельник стороны начнут переговоры. В ходе диалога протесты будут приостановлены и откроются возможности для решения проблем трудящихся.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!