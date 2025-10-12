Обязательное примирение и споры об имуществе: как проходит бракоразводный процесс

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия») поддержала инициативу Минюста о введении примирительной процедуры для супругов, решившись развестись. Как заявила Буцкая в интервью ТАСС, процедура должна быть обязательной, особенно когда разводятся пары с детьми.
Парламентарий объяснила, что подобные процедуры уже успешно применяются в Москве, где работает служба медиации. При работе с медиаторами по итогам бракоразводного процесса создается практически паспорт семьи, где детально прописаны все нюансы, касающиеся детей и других аспектов. Она подчеркнула, что такой подход позволяет даже после развода избежать вражды и конфликтов между родителями, что особенно важно для детей.
Буцкая отметила, что главная задача инициативы — укрепить институт семьи в России. Такой опыт, по мнению депутата, способствует не только снижению числа разводов, но и формированию более ответственного отношения к созданию семьи. О том, как сейчас происходит процедура разводов в России и какие меры принимаются для сохранения семей — читайте в материале URA.RU.
Как проходит процедура развода
Развод без суда
Развестись через ЗАГС можно при обоюдном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей. Также развод через ЗАГС возможен, если один из супругов пропал без вести, признан недееспособным или осужден к лишению свободы на срок более 3 лет. В этих трех случаях также возможно расторгнуть брак без согласия одного из супругов, даже при наличии общих несовершеннолетних детей.
Для развода необходимо подать заявление, документы с удостоверением личности супругов и свидетельство о заключении брака в ЗАГС, МФЦ или на портал Госуслуг и оплатить госпошлину. Если один супруг подает на развод, когда второй пропал без вести, признан недееспособным или осужден более чем на 3 года, к документам придется также приложить копию решения суда о соответствии супруга тому или иному статусу. В указанную дату необходимо приехать и получить свидетельство о разводе, срок оказания услуги — до 30 дней.
Развод через суд
При наличии детей или несогласии на развод одного из супругов процесс проходит через суд. Иск подается по месту жительства второго супруга. По месту жительства истца иск подается, если с ним проживает ребенок, или состояние здоровья не позволяет ему удаляться от дома, а также если вместе с иском о разводе заявляется требование о взыскании алиментов. Допускается подавать заявление о разделе имущества вместе с иском, однако это можно сделать и позже.
Если у супругов нет спора о детях и имущественных разногласий более чем на 50 000 рублей, то иск подается в мировой суд, иначе — в районный. Рассмотрение вопроса в мировом суде происходит в течение одного месяца, в районном — двух месяцев, однако разбирательства часто затягиваются, когда стоят вопросы раздела имущества или детей. В конечном итоге свидетельство о расторжении брака оба супруга получают в ЗАГСе.
Для развода через суд потребуются удостоверения личности, непосредственно исковое заявление, свидетельство о регистрации брака, свидетельства о рождении детей, выписка из домовой книги человека, по месту жительства которого подается иск. Уплата государственной пошлины для развода через суд также необходима. Расторжение брака вступает в силу не ранее, чем через месяц после подачи соответствующего заявления. Статус супругов прекращается с момента, когда решение суда приобретает юридическую силу.
С какими проблемами можно столкнуться при разводе
Одними из наиболее распространенных источников конфликтов при расторжении брака выступают вопросы, связанные с разделом имущества и определением порядка содержания детей. Для того чтобы процедура развода прошла в кратчайшие сроки, необходимо заранее подготовить полный пакет документов, определить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние, а также оговорить степень участия второго супруга в их воспитании. Существенное значение имеет и правильная формулировка основания для развода, что позволит избежать назначения судом срока для примирения сторон, который может превышать три месяца.
Ответчик вправе не реагировать на уведомления о бракоразводном процессе и не являться на судебные заседания. Однако такое поведение не может воспрепятствовать завершению процедуры: суд продолжит рассмотрение дела и вынесет решение в установленном порядке.
Госпошлина на развод
Процедура расторжения брака включает уплату государственной пошлины. Это требование регламентируется нормами Налогового кодекса РФ, в частности статьей 333.26, которая устанавливает размер сборов за развод.
При стандартном расторжении брака, включающем выдачу соответствующих свидетельств, каждый из супругов обязан уплатить пошлину в размере 5000 рублей. Однако предусмотрены исключения. В случаях, когда заявление о расторжении брака подается лицом, чей супруг (или супруга) признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным либо осужденным к лишению свободы на срок более трех лет, размер пошлины составляет 350 рублей.
Какие меры хотят принять в России, чтобы сократить число разводов
Совет Федерации приступил к проработке новых инициатив, направленных на сокращение числа разводов в России. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам изучить предложения по укреплению института семьи, озвученные сенатором Иваном Евстифеевым.
Как заявил Евстифеев, увеличение размера госпошлин на развод способствует снижению их количества, о чем свидетельствуют данные из регионов. В числе других предлагаемых мер — развитие системы досудебного медиативного посредничества, усиление психологической поддержки парам и активная пропаганда традиционных семейных ценностей.
Валентина Матвиенко поддержала инициативу, поручив комитетам по социальной и экономической политике всесторонне проанализировать поступившие предложения. По ее словам, все разумные инициативы необходимо учесть в рамках демографической политики страны.
