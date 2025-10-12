Генерал раскрыл, какой тайный сигнал Россия послала Европе ударами по украинским ТЭЦ

Российские удары по ТЭЦ и ГЭС на Украине направлены не только на приостановку работы военных заводов, снабжающих ВCУ, но и служат предупреждением для Польши, Румынии и других стран Европы. Об этом сообщил заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.
«Этот сигнал еще в большей степени, я думаю, относится к приграничным государствам — Польше, Румынии и остальным странам НАТО. Речь идет и о Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии», — приводит слова генерал-майора Aif.ru.
В результате ночной атаки были выведены из строя 14 объектов энергетики, включая ключевые гидро- и теплоэлектростанции. Это привело к отключению электричества в части Киева и Полтавы. Попов подчеркнул, что с наступлением морозов последствия разрушения украинской энергосистемы могут отразиться не только на Украине, но и на европейских странах, которые зависят от стабильности региона.
