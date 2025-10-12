Мэр украинского города предупредил жителей о сложностях с отоплением

Мэр Днепропетровска Филатов призвал отложить начало отопительного сезона
На Украине откладывается начало отопительного сезона
На Украине откладывается начало отопительного сезона Фото:

Необходимо максимально отложить начало отопительного сезона вна Украине. С таким призывом выступил мэр Днепропетровска Борис Филатов.

«Отопительный сезон должен начаться как можно позже», — написал Филатов в своем telegram-канале. Он пожаловался на сложность текущей ситуации. Он пояснил, что такое решение требует консультаций с правительством, компаниями «Нафтогаз» и «Укрэнерго», а также частными поставщиками энергоресурсов. По его мнению, отопительный сезон должен начинаться единовременно по всей стране, когда среднесуточная температура в течение трех дней опускается ниже +8°C.

Филатов отметил, что стабильная работа системы отопления зависит от исправности газовой инфраструктуры и электроснабжения, с чем в настоящее время существуют проблемы. Он подчеркнул, что преждевременный запуск отопления может в конечном итоге ухудшить ситуацию, и призвал граждан самостоятельно позаботиться о подготовке к сложной зиме.

Данная позиция согласуется с заявлениями других украинских официальных лиц. Так, ранее депутат Верховной рады Алексей Кучеренко сообщал о планах максимально отложить начало отопительного сезона из-за дефицита газа, а мэр Львова Андрей Садовой констатировал невозможность подачи тепла в ближайшие недели по той же причине. По оценкам экспертов, Украине не хватает около трех миллиардов кубометров газа для беспроблемного прохождения отопительного периода. 

