15:19 20 ноября 2017 0

Екатеринбуржцы лидируют по количеству взятых кредитов, говорит экономист Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Более половины населения России закредитовано, при этом многие вынуждены брать займы даже на повседневные нужды. Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 57% россиян имеют непогашенные кредиты. По сравнению с 2009 годом этот показатель вырос более чем в два раза. Эксперты связывают «кредитный бум» с резким ухудшением материального положения граждан.

Многие россияне вынуждены брать займы даже на самое необходимое Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В частности, такого мнения придерживается заместитель директора по инвестиционному анализу компании «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников: «Четвертый год реальные доходы россиян практически не растут. По этой причине закредитованность населения становится для страны критической проблемой. Зачастую люди берут деньги, чтобы купить продукты, лекарства, чтобы выжить. Часто так поступают пожилые — им надо каким-то образом перекантоваться до пенсии».

По словам собеседника агентства, некоторые регионы вообще в буквальном смысле «сидят на кредитной игле».

«Например, в Екатеринбурге у многих висит по три-четыре кредита, и люди даже не знают еще, как будут их отдавать.

Микрокредитные организации стали большой проблемой — зачастую они выдают займы под колоссальный процент Фото: Илья Московец © URA.RU

Многие банки уже ограничивают выдачу займов молодежи, потому что с них потом сложнее взыскать средства, чем с пенсионеров, которые в большинстве своем куда более дисциплинированные», — сказал Верников. Он посетовал на то, что у россиян «сформировался рефлекс — брать кредиты». «Однако надо понимать, что однажды этот пузырь рано или поздно лопнет», — добавил Верников.

Закредитованность россиян сама по себе не страшна — маркером платежеспособности населения является количество «плохих кредитов» — просроченных и проданных коллекторам, заявил «URA.RU» генеральный директор аналитического центра Polit Generation Ярослав Игнатовский.

«Расплодились микрокредитные организации — на фоне сложностей граждан с полулегальными доходами взять кредит в крупных банках. В этих условиях государство должно более активно вести работу с населением, заниматься просвещением, размещать социальную рекламу. Тогда люди несколько раз подумают, прежде чем брать очередную микроволновку или пять тысяч до зарплаты, за которые придется вернуть 50», — пояснил Игнатовский.

Впрочем, по мнению аналитика «Открытия Брокер» Тимура Нигматуллина, увеличение доли россиян с непогашенными кредитами в данном случае можно считать умеренно позитивной тенденцией.

«Несмотря на относительно большое количество заемщиков, сопоставимое со странами еврозоны и США, номинальный объем заимствований в России гораздо меньше, что влечет за собой низкую стоимость обслуживания людьми своих долгов даже с учетом относительно высоких процентных ставок. Более того, сейчас есть тренд на снижение ключевой ставки ЦБ РФ. Это значит, рост коэффициента обслуживания долга в России может стабилизироваться на текущем уровне. К примеру, за счет роста доли ипотеки. При прежних расходах на обслуживание долга домохозяйства смогут позволить себе больше товаров и услуг в кредит», — пояснил аналитик «URA.RU».