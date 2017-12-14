Что нужно делать на выборах президента, чтобы не было новой Болотной

03:13 14 декабря 2017 0

Эксперты посоветовали вернуть выборы мэров и отменить муниципальные фильтры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В самое ближайшее время в России может появиться успешный националистический проект, а страну начнут сотрясать взрывы левого популизма, следует из результатов опроса участников VII Форума специалистов политических профессий, в котором приняли участие 172 политтехнолога. Опрос проводился в партнерстве с прокремлевским Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Описывая контуры политической системы 2021—2026 годов, 37% опрошенных прогнозируют подъем левого популизма, и только 22% правого. При этом 59% опрошенных ожидают появление популярной националистической партии. «Власти будут пытаться контролировать появление и развитие этого проекта, если он действительно возникнет», — рассказал «URA.RU» один из авторов опроса Валентин Бианки. Он напомнил, что в предыдущие годы власть успешно нивелировала всплески национализма в стране.

Политологи считают, что в 2020х годах страну охватит левый популизм Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Предсказание политологов ожидаемо, считает руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. «Думаю, что это просто первое, что приходит в голову, когда тебя спрашивают, что может появиться в политическом спектре. Такого в парламентском спектре сейчас нет. И именно поэтому и не будет. Мы многонациональная страна, и все это понимают», — рассказала Соколова «URA.RU».

Свои прогнозы политологи сделали и о президентских выборах. Они считают, что фактор предсказуемости может мобилизовать протестный электорат и демобилизует сторонников власти. Против Путина могут начать голосовать даже те, кто на самом деле его поддерживает, говорит Бианки. «Будучи убежденными в победе Путина и, в целом поддерживая власти, они могут проголосовать, например, за Жириновского, чтобы показать, что не со всем согласны», — говорит Бианки.

Наиболее серьезные риски эксперты связывают не с активностью несистемной оппозиции, а с внутренними проблемами экономики и управления.

По мнению 67% опрошенных, серьезные последствия могут иметь внутренние экономические проблемы, если они обострятся в ходе кампании (например, случаи невыплат заработной платы). 58% считают, что агрессивная мобилизация со стороны региональных властей также несет большие риски.

Массовое общественное недовольство может вылиться в протесты, аналогичные тем, что были зимой 2011—2012 годов. При этом 45% опрошенных считают их вероятными не только в Москве и городах-миллионниках, но и других региональных центрах.

Местные элиты недовольны губернаторами-варягами Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Политологи также предлагают реформировать региональные и местные выборы. 41% опрошенных считает, что конфликт губернаторов-варягов с местными элитами несет риски для выборных кампаний сентября 2018 года. Отмена выборов мэров городов в свою очередь привела к тому, что недовольство местными проблемами перенеслось на губернаторов.

Возвращение выборов позволило бы губернаторам более системно управлять рисками, считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Из нынешних мало узнаваемых гражданами персон губернаторы и мэры вернули бы себе положение политических лидеров, которые не игнорируют существующие противоречия, а вынуждены выстраивать баланс интересов между различными группами», — рассказал Виноградов «URA.RU». Подавляющее большинство экспертов высказалось за отмену муниципальных фильтров.

Любой политконсультант будет выступать за увеличение количества выборов, однако не факт, что именно это нужно жителям регионов, отмечает Соколова.

«В текущей системе ротации единственный риск назначенцев — не вписаться в интересы местных элит. При этом я считаю, что это только лучше для развития региона. Если они пытаются объективно смотреть вопросы развития региона, не считаясь с клановыми интересами. У нас единая система регионального и федерального госуправления, и ротация профессионалов — это нормальная корпоративная практика», — говорит Соколова.

Предсказали политологи и изменения самого механизма голосования. 78% опрошенных полагают, что введение всеобщего интернет-голосования может произойти до 2030 года.