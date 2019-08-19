Экс-министр обороны ДНР Стрелков раскрыл правду о боях за Иловайск

Бои под Иловайском оказались одними из самых кровопролитных за весь период войны в Донбассе Фото: Карина Ванеш © URA.RU

статья из сюжета Война на Украине

Данные британской исследовательской группы Forensic Architecture об участии регулярных войск РФ в боях под Иловайском в 2014 году не соответствуют действительности, считает экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. В беседе с «URA.RU» он рассказал, как проходили бои за стратегически важный город и где на самом могли находиться танки, которые заинтересовали британцев.

— Игорь Иванович, как вы оцениваете расследование Forensic Architecture? Российские военные присутствовали в районе Иловайска?

Игорь Стрелков руководил министерством обороны ДНР до августа 2014 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Я могу говорить только о периоде, когда я непосредственно находился на территории республики — то есть до 15 августа 2014 года, после этого я окончательно покинул территорию ДНР. На тот момент ни одного российского подразделения или группы военных в боях под Иловайском не участвовало.

— Кто воевал с вашей стороны?

— Действовал сборный отряд, который был переброшен туда в конце июля. Там были подразделения первой славянской бригады, в частности группа Моторолы (полевой командир Арсен Павлов, лидер батальона «Спарта»). Две роты из второго Славянского батальона, одна рота из третьего батальона.

Донецк и Иловайск разделяет всего 40 километров

— По информации британцев, в распоряжении ополченцев были танки Т-72Б3, которые есть на вооружении Минобороны РФ. Так ли это?

— При мне в Иловайске никаких танков не было. Из бронетехники у нас были две «Ноны» (самоходные артиллерийские орудия). На тот момент танки в некотором количестве были у «Оплота» (батальон Александра Захарченко), но все они были задействованы на другом участке — в районе Снежного.

— Если говорить о боях за Иловайск, то в чем была стратегическая важность города?

— В случае нашего поражения ВСУ и добровольческие батальоны бы вышли на трассу «Донецк-Зугрэс» с юга, возникала угроза полного отсечения Донецка. То есть была бы перебита связь между двумя нашими группами — Восточной и Западной. Нужно напомнить, что на тот момент все подразделения, подконтрольные Минобороны ДНР, были разделены на две группы — Восточную и Западную. Первая в тот момент вела бои в районе Снежного, а вторая занималась обороной самого Донецка. И, в частности, обороняла Иловайск.

— Бои под Иловайском в первую очередь запомнились цифрами потерь со стороны украинских военных. По вашим оценкам, данные о 300 погибших со сторону ВСУ соответствуют действительности?

— Когда я покидал республику мы вели чисто оборонительные бои. Задачу, которую я ставил подразделениям — зацепиться за город. Чтобы противник завяз в городской застройке. Эту задачу нам решить удалось. Но на тот момент катастрофических потерь у украинской стороны не было. Основная часть пришлась уже на завершающуюся стадию операции, но никаких цифр у меня нет.



Бои в районе Иловайска пришлись на август—сентябрь 2014 года. Они стали самыми масштабными по числу потерь сторон. По разным данным, с обеих сторон были убито более 600 военнослужащих. Операция завершилась победой сил ДНР, после того, как противник был пойман в «котел». Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в причастности своих вооруженных сил к боям на данном участке.