Фильм Зендаи для Netflix и релиз долгожданной игры

В середине рабочей недели спешим отвлечь вас от рабочей и политической повестки списком новых увлекательных онлайн-событий, которые просто невозможно пропустить: новый клип популярной отечественной группы, релиз долгожданной игры, книжная и кинопремьеры, а еще ночной зажигательный концерт. Детально — в Афише URA.RU на среду, 20 января.
Что сделать утром
Новый день начнем с безбашенного видео о том, как селебрити отметили Новый год — исполнители «Никаких больше вечеринок» и «Плачу на техно» выпустили новый клип. Группа Cream Soda выпустила видео на песню «
Что сделать днем
В обед можно будет приобрести новую часть долгожданной игры — «
Или новую книгу — на этой неделе выходит книга Джона Ронсона «
Что сделать вечером
Вечером можно познакомиться с новым интересным фильмом — Netflix показал трейлер мелодрамы «Малькольм и Мари». Проектом для стримингового сервиса занимался создатель сериала «Эйфория» Сэм Левинсон. Главные роли в фильме исполнили Зендая, которая также приложила руку к созданию фильма, и Джон Дэвид Вашингтон («Довод», «Черный клановец»).
В ночь на 21 января психоделик-поп-квинтет Vanishing Twin
План на 21 января мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в