Фильм Зендаи для Netflix и релиз долгожданной игры

Рекомендации URA.RU на 20 января

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ярмарка современного искусства Артчоус. Тюмень, телефон, смартфон, человек в маске, люди в масках, телефон в руках
С 20 января в бесплатном доступе игра «Hitman 3» Фото: Денис Моргунов © URA.RU
статья из сюжета
Нескучная афиша от URA.RU

В середине рабочей недели спешим отвлечь вас от рабочей и политической повестки списком новых увлекательных онлайн-событий, которые просто невозможно пропустить: новый клип популярной отечественной группы, релиз долгожданной игры, книжная и кинопремьеры, а еще ночной зажигательный концерт. Детально — в Афише URA.RU на среду, 20 января.

Что сделать утром

Новый день начнем с безбашенного видео о том, как селебрити отметили Новый год — исполнители «Никаких больше вечеринок» и «Плачу на техно» выпустили новый клип. Группа Cream Soda выпустила видео на песню «Атомы», в котором рассказала, как участники коллектива провожают старый год.

Что сделать днем

В обед можно будет приобрести новую часть долгожданной игры — «Hitman 3» появится на PC и консолях двух поколений 20 января 2021 года. Игра будет предлагаться всего в двух изданиях: стандартном и делюкс: оно включает в себя дополнительный набор костюмов и предметов, а также саундтрек и другие бонусы.

Или новую книгу — на этой неделе выходит книга Джона Ронсона «Итак, вас публично опозорили» — о том, как в эпоху соцсетей публичный шейминг оступившихся людей превратился одновременно и в мощный элемент гражданского воздействия, и в новую, в чем?то даже более жестокую, чем прежде, форму линчевания.

Что сделать вечером

Вечером можно познакомиться с новым интересным фильмом — Netflix показал трейлер мелодрамы «Малькольм и Мари». Проектом для стримингового сервиса занимался создатель сериала «Эйфория» Сэм Левинсон. Главные роли в фильме исполнили Зендая, которая также приложила руку к созданию фильма, и Джон Дэвид Вашингтон («Довод», «Черный клановец»).

В ночь на 21 января психоделик-поп-квинтет Vanishing Twin отыграет концерт в рамках серии лайв-стримов студии Fire Films. Билеты от 12 долларов. Начало в 23:00 по Москве.

План на 21 января мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в официальном telegram-канале агентства.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...