23:48 26 апреля 2017 0

Владимир Паслер не исключает своего возвращения в гордуму Североуральска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-спикер гордумы Североуральска Владимир Паслер в среду, 26 апреля, по собственному желанию сдал мандат депутата и покинул партию «Справедливая Россия». Коллеги, он сам рассказал «URA.RU», единоглассно поддержали его решение.

«Когда встал вопрос по поводу перехода на мажоритарную систему, в партии „Справедливая Россия“ было принято решение голосовать за старую систему — партийные списки. С моими взглядами это не сходилось, а так как я „списочник“, мне это грозило изгнанием из партии и сложением мандата в некрасивой форме. Поэтому я вышел из партии и вышел из Думы. Уважаю партию, в которую зашел и под флагами которой работал последние пять лет, поэтому посчитал, что это будет по-мужски правильно», — объяснил Владимир Паслер, заверив, что ни в какую другую партию вступать пока не намерен.

Владимир Паслер признался, что отчасти даже рад своему уходу, поскольку в последнее время на него упала большая социальная нагрузка». «Компания «Газэкс» занимается газификацией нашего поселка Южный и я в этом проекте изначально принимал большое непосредственное участие последние года два два с половиной. В этом году мы дошли уже до дела и начинаются работы в сентябре. Участвую во всех переговорных процессах и у меня просто не хватает на все времени. И куда больше пользы людям я принесу этим участием, чем участием в наших политических перипетиях».



Полномочия действующего созыва гордумы Североуральска заканчиваются в сентябре 2017 года. Паслер не исключает самостоятельного беспартийного возвращения в представительный орган. «На 95% уверен в своих силах избраться заново. Эти пять лет для меня были очень полезны, так что не исключаю, что в будущем даже попытаюсь выбраться и на уровень выше — в Заксобрание. Ничего не могу исключать», — заверяет он.

О должности мэра города, на которую Владимира Паслера также прочили ранее, говорит чуть сдержанней: «Вы же понимаете, что идти на главу нужно командой. Но на данный момент идти в чьей либо команде на этот пост пока нет, и я лучше буду заниматься общественной деятельностью».

Брат Владимира Паслера, экс-премьер Свердловской области Денис Паслер в начале марта стал и. о. гендиректора энергокомпании «Т Плюс», входящей в ГК «Ренова» Виктора Вексельберга. Пока предложений брату присоединится к нему в Москве Денис Владимирович не делал. «Всегда поддержу брата, в каких бы начинаниях он ни участвовал. Какая бы помощь ему ни понадобилась — я обязательно ему всем, чем смогу, помогу. Мы с ним единомышленники», — рассказал Владимир Владимирович.