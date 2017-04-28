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28 апреля 2017
15:30  28 апреля 2017 8

Клинцевич заявил, что Трамп в русофобии даст фору Обаме

Открытая лицензия 10.06.2015. Барак Обама., барак обама
В поведении Обамы было меньше русофобии, считает сенаторФото: The White House

Президент США Дональд Трамп в первые сто дней своего правления доказал, что не только не сдвинет с мертвой точки российско-американские отношения, но даже может сделать их еще более натянутыми. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

Так Клинцевич прокомментировал справку, которую опубликовал Белый дом по итогам начала президентства Трампа, отмечает «Федеральное агентство новостей». «По части русофобии Дональд Трамп даст фору даже своему предшественнику», — отметил Клинцевич, имея в виду Обаму. Сенатор подчеркнул, что новый президент не смог преодолеть антироссийский тренд внешней политики США, доставшийся ему в наследство от предыдущей администрации — даже не пытался сделать это.

В справке Белого дома по итогам первых ста дней правления Трампа указывалось, что главная заслуга нового президента — дальнейшая «изоляция» России в ООН, напоминает «Национальная служба новостей».

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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