{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 мая 2017
01 мая 2017
09:31  02 мая 2017 0

Исаакиевского собора оказалось мало. РПЦ могут отдать еще один питерский храм

Открытая лицензия от 03.02.2017. Исаакиевский собор, дети зимой, исаакиевский собор, достопримечательности санкт-петербурга
Вслед за Исаакиевским собором РПЦ могут отдать собор Воскресения Христова на КровиФото: pixabay.com

Вслед за Исаакиевским собором во владение Русской православной церкви (РПЦ) может быть передан собор Воскресения Христова на Крови, или храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров.

«Утрата Исаакия, а дальше — какое развитие ситуации? Что за Исаакием тут же не последует Спас на Крови? Я не уверен. Я как раз уверен в обратном», — сказал в интервью «Новой газете» Буров.

Буров сообщил, что покинет свою должность не 1 июня, как сообщалось ранее, а на четыре дня раньше срока окончания его контракта, пишет портал «Русская планета». Причиной отставки директора Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» стало решение губернатора Ленинградской области Георгия Полтавченко о передаче в безвозмездное пользование РПЦ собора. Окончательно вопрос передачи собора РПЦ должен решиться путем референдума. Однако дата его проведения до сих пор не определена.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров