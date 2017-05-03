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03 мая 2017
Главные новости Москвы
17:42  03 мая 2017 0

Меркель пообещала Путину, что поговорит с Порошенко

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
У Меркель есть вопросы к лидеру УкраиныФото: пресс-служба президента Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена провести переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом она уведомила российского лидера Владимира Путина во время общения в Сочи.

Именно во время беседы российского президента и немецкого канцлера Путин выразил серьезную озабоченность сложившейся ситуацией на Украине, после чего Меркель заявила, что хочет поговорить с Порошенко. Об этом общественность проинформировал помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет агентство Nation News.

На переговорах в Сочи Меркель призналась, что надеется на скорое снятие экономических санкций с России. Это произойдет после выполнения минских соглашений по вопросу разрешения военного конфликта на Украине.

Лев Истомин
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