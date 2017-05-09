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09 мая 2017
08 мая 2017
Главные новости Москвы
14:31  09 мая 2017 2

На Украине «Бессмертный полк» вышел с портретами Сталина. ФОТО. ВИДЕО

Киевляне вышли на "Бессмертный полк" с портретами СталинаФото: Соцсеть

В столице Украины тысячи людей вышли на акцию «Бессмертный полк», несмотря на провокации. Многие из участников несли портреты Сталина.

В Киеве состоялось шествие «Бессмертный полк», которое прошло почти без происшествий благодаря полиции. Утром между полицейскими и националистами произошла потасовка. Полицейские блокировали штаб и иные места массового пребывания членов пронацистской организации ОУН, лидер которой ранее обещал сорвать акцию «Бессмертный полк». Весь Киев был обклеен его листовками о сборе националистов на свою акцию «Смертный полк» для срыва празднования Дня Победы в районе станции метро «Арсенальная». Их планы были сорваны органами правопорядка.

Единственным инцидентом, испортившим праздник, стала дымовая шашка, брошенная националистами в колонну демонстрантов на площади Славы, пишет «Украинская правда». При этом полицейские задерживали людей, пришедших с георгиевскими ленточками. В частности замглавы национальной полиции Андрей Крищенко сообщил, что «были задержаны два человека, которые пытались развернуть баннер с георгиевскими лентами». Кроме того, полиция отняла у демонстрантов довольно большое количество георгиевских ленточек, с которыми киевляне вышли на улицу.

В настоящее время акция «Бессмертный полк» проходит в Одессе. В охране общественного порядка задействованы большие силы полиции. С раннего утра все лидеры пророссийских организаций взяты под наблюдение, у некоторых из них проведены обыски. А организатора акции Нину Кочановскую на всякий случай сразу задержали.

В Запорожье День Победы сопровождается массовыми драками в центре города: с одной стороны, демонстранты с красными флагами, которые скандируют «фашизм не пройдет», с другой стороны, местные активисты националистического движения.

В Харькове накануне праздника неизвестные разгромили братскую могилу, где похоронены освободители города. Также осквернена могила маршала артиллерии Юрия Бажанова. С могилы сорваны буквы, сорвана звезда вечного огня.

Видео: Соцсеть. Киев 9 мая

Видео: Соцсеть. Запорожье 9 мая

Видео: Соцсеть. Харьков 9 мая

Видео Соцсеть. Одесса 9 мая

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Утро в Киеве началось с блокирования штаба ОУН Фото: Соцсеть

Александр Лукманов
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