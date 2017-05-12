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12 мая 2017
11:18  12 мая 2017 1

В ночном клубе девушкам предлагали побриться наголо за 33 тысячи рублей. ВИДЕО

Фестиваль красоты
Девушки решили, что красота дорожеФото: Анна Майорова © URA.RU

В ночном клубе Сыктывкара тамада предложил девушкам 33 тысячи рублей за то, чтобы они побрились налысо. После того, как несколько участниц посчитали свою красоту дороже, условия развлечения поменяли.

Брутальный конкурс проходил в ночь с 6 на 7 мая. Красавицы садились перед парикмахером в центре зала, но одна за другой вскакивали и отказывались от участия.

Ведущему пришлось немного смягчить условия и позволить одной из решившихся на перемены девушек остричь волосы до мочек ушей. В результате сыктывкарка по имени Ксения получила обещанную сумму в полном объеме.

Семен Гринберг
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