ВСУ признали, что на сбитом под Белгородом Ил-76 были украинские пленные

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На Украине признали гибель пленных ВСУ
На Украине признали гибель пленных ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ признали, что на сбитом в январе 2024 года под Белгородом Ил-76 находились украинские пленные. Соответствующее сообщение написали на странице 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Данила

«Общая молитва и прощание с нашими собратьями, погибшими в плену при крушении российского самолета Ил-76», — говорится на странице бригады в соцсетях. Во Львове похоронили 12 военных, летевших на этом самолете. Их тела удалось вернуть только сейчас.

Следователи ранее выяснили, что в январе 2024 года с территории Харьковской области по Ил-76 выпустили две ракеты из ЗРК Patriot, одна сбила самолет. Погибли 74 человека, включая российских летчиков и около 60 украинских военнопленных.

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ВСУ признали, что на сбитом в январе 2024 года под Белгородом Ил-76 находились украинские пленные. Соответствующее сообщение написали на странице 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Данила «Общая молитва и прощание с нашими собратьями, погибшими в плену при крушении российского самолета Ил-76», — говорится на странице бригады в соцсетях. Во Львове похоронили 12 военных, летевших на этом самолете. Их тела удалось вернуть только сейчас. Следователи ранее выяснили, что в январе 2024 года с территории Харьковской области по Ил-76 выпустили две ракеты из ЗРК Patriot, одна сбила самолет. Погибли 74 человека, включая российских летчиков и около 60 украинских военнопленных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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