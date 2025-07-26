ВСУ признали, что на сбитом под Белгородом Ил-76 были украинские пленные

ВСУ признали, что на сбитом в январе 2024 года под Белгородом Ил-76 находились украинские пленные. Соответствующее сообщение написали на странице 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Данила
«Общая молитва и прощание с нашими собратьями, погибшими в плену при крушении российского самолета Ил-76», — говорится на странице бригады в соцсетях. Во Львове похоронили 12 военных, летевших на этом самолете. Их тела удалось вернуть только сейчас.
Следователи ранее выяснили, что в январе 2024 года с территории Харьковской области по Ил-76 выпустили две ракеты из ЗРК Patriot, одна сбила самолет. Погибли 74 человека, включая российских летчиков и около 60 украинских военнопленных.
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