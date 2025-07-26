В МИД РФ разоблачили намерения Запада по поводу переговоров по Украине

Захарова заявила, что Запад никогда не хотел мира на Украине
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Захарова заявила, что мир на Украине никогда не был трендом на Западе
Захарова заявила, что мир на Украине никогда не был трендом на Западе Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Западные страны никогда по-настоящему не рассматривали возможность политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, так как продолжают поставлять вооружение Киеву. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Нужно смотреть в корень и понимать, что слова „мирные международные“, „вообще международные“, „политико-дипломатическое регулирование“ никогда не были истинным трендом или истинной философией Запада, коллективного ли Запада, натовского ли Запада, отдельных его членов», — заявила Мария Захарова на полях Летней школы дирекции Всемирного фестиваля революции для представителей госуправления. Ее слова передает ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что если бы Запад действительно стремился к миру на Украине, он прекратил бы поддержку киевского режима и поставки вооружения. По словам Захаровой, западные страны не только продолжают военную помощь Украине, но и обсуждают новые, более агрессивные меры поддержки, а также усиливают милитаризацию региона. Она также отметила, что западные лидеры используют запугивание, в том числе в отношении собственного населения.

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Западные страны никогда по-настоящему не рассматривали возможность политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, так как продолжают поставлять вооружение Киеву. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Нужно смотреть в корень и понимать, что слова „мирные международные“, „вообще международные“, „политико-дипломатическое регулирование“ никогда не были истинным трендом или истинной философией Запада, коллективного ли Запада, натовского ли Запада, отдельных его членов», — заявила Мария Захарова на полях Летней школы дирекции Всемирного фестиваля революции для представителей госуправления. Ее слова передает ТАСС. Дипломат подчеркнула, что если бы Запад действительно стремился к миру на Украине, он прекратил бы поддержку киевского режима и поставки вооружения. По словам Захаровой, западные страны не только продолжают военную помощь Украине, но и обсуждают новые, более агрессивные меры поддержки, а также усиливают милитаризацию региона. Она также отметила, что западные лидеры используют запугивание, в том числе в отношении собственного населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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