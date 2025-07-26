Западные страны никогда по-настоящему не рассматривали возможность политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, так как продолжают поставлять вооружение Киеву. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Нужно смотреть в корень и понимать, что слова „мирные международные“, „вообще международные“, „политико-дипломатическое регулирование“ никогда не были истинным трендом или истинной философией Запада, коллективного ли Запада, натовского ли Запада, отдельных его членов», — заявила Мария Захарова на полях Летней школы дирекции Всемирного фестиваля революции для представителей госуправления. Ее слова передает ТАСС.
Дипломат подчеркнула, что если бы Запад действительно стремился к миру на Украине, он прекратил бы поддержку киевского режима и поставки вооружения. По словам Захаровой, западные страны не только продолжают военную помощь Украине, но и обсуждают новые, более агрессивные меры поддержки, а также усиливают милитаризацию региона. Она также отметила, что западные лидеры используют запугивание, в том числе в отношении собственного населения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.