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15 мая 2017
21:00  15 мая 2017 0

«Глупая игра». СМИ сообщили о поступившей в Роспатент заявке на бренд Dimon

Абрау-Дюрсо. Вино и сыр. Екатеринбург, вино, шампанское, алкоголь, бокалы
Не испить россиянам DimonФото: Анна Майорова © URA.RU

В Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда вина и рекламных товаров Dimon от совладельца итальянской винодельческой компании Colle Massari Марии Ирис, сообщают СМИ. В частности, о поступлении заявки написало издание TJournal. По данным журналистов, заявка поступила в Роспатент еще 10 мая, сейчас она проходит экспертизу.

Информация о том, что в скором времени в России появится итальянское вино под названием Dimon, появилась около недели назад. Позже представители компании эту информацию опровергли, в том числе о ложном характере новостей говорила Мария Ирис, которая является совладельцем итальянской винодельческой компании Colle Massari.

Между тем коммерческий директор итальянской винной компании Colle Massari Мартен Лееревельд и сейчас опроверг информацию о регистрации в России вина Dimon, сообщает «Национальная служба новостей». Лееревельд назвал фейковую новость о поступлении в Роспатент заявки «глупой игрой» неизвестных и сказал, что совладелица компании Мария Ирис, якобы подавшая заявку в Роспатент, носит двойное имя, а в заявке эта информация не отразилась.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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