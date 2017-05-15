21:00 15 мая 2017 0

Не испить россиянам Dimon Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда вина и рекламных товаров Dimon от совладельца итальянской винодельческой компании Colle Massari Марии Ирис, сообщают СМИ. В частности, о поступлении заявки написало издание TJournal. По данным журналистов, заявка поступила в Роспатент еще 10 мая, сейчас она проходит экспертизу.

Информация о том, что в скором времени в России появится итальянское вино под названием Dimon, появилась около недели назад. Позже представители компании эту информацию опровергли, в том числе о ложном характере новостей говорила Мария Ирис, которая является совладельцем итальянской винодельческой компании Colle Massari.

Между тем коммерческий директор итальянской винной компании Colle Massari Мартен Лееревельд и сейчас опроверг информацию о регистрации в России вина Dimon, сообщает «Национальная служба новостей». Лееревельд назвал фейковую новость о поступлении в Роспатент заявки «глупой игрой» неизвестных и сказал, что совладелица компании Мария Ирис, якобы подавшая заявку в Роспатент, носит двойное имя, а в заявке эта информация не отразилась.