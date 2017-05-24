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24 мая 2017
Главные новости Москвы
10:37  24 мая 2017 1

Эксперты назвали топ-5 бюджетных классических автомобилей‍. ФОТО

Отмечается, что это достаточно низкая цена на машины подобного родаФОТО: Wikimedia Commons

Специалисты американского автомобильного издания Carscoops опубликовали рейтинг классических автомобилей, стоимость которых не превышает 5 тысяч долларов.

Лидером рейтинга стал спортивный автомобиль Triumph TR7, который выпускался с 1975 по 1981 годы. Классику того же периода — Mazda RX сегодня можно купить за 4100 долларов, передает агентство Nation News.

Седаны Mercedes 190 и Volkswagen Corrado расположились на 3-й и 4-й позициях. Немецкие машины стоят порядка 4 тыс. долларов.

Ford Mustang 1986 года замкнул шорт-лист винтажных иномарок. Цена легендарного muscle car равняется 4500 долларов.

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Triumph TR7 Wikipedia

Семен Гринберг
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