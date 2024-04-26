Путин призвал уделить внимание вопросам межнационального согласия

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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир, топ
Путин настоял, чтобы законодатели обратили внимание на вопросы гражданского мира в России Фото:

Президент России Владимир Путин указал на важность поддержания межнационального согласия в стране. При этом он отметил, что конкурентным преимуществом России, по сравнению с другими странами, является культурное многообразие.

«Прошу всех законодателей уделять особое внимание вопросам межнационального согласия, гражданского мира. Мы с вами всегда об этом говорим, многообразие этносов, традиций, культур нашей страны — это, безусловно, наше общее достояние и конкурентное преимущество», — подчеркнул президент на заседании Совета законодателей РФ, добавив, что все это не пустые слова. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин указал на важность поддержания межнационального согласия в стране. При этом он отметил, что конкурентным преимуществом России, по сравнению с другими странами, является культурное многообразие. «Прошу всех законодателей уделять особое внимание вопросам межнационального согласия, гражданского мира. Мы с вами всегда об этом говорим, многообразие этносов, традиций, культур нашей страны — это, безусловно, наше общее достояние и конкурентное преимущество», — подчеркнул президент на заседании Совета законодателей РФ, добавив, что все это не пустые слова. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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