Путин призвал уделить внимание вопросам межнационального согласия

26 апреля 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Путин настоял, чтобы законодатели обратили внимание на вопросы гражданского мира в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин указал на важность поддержания межнационального согласия в стране. При этом он отметил, что конкурентным преимуществом России, по сравнению с другими странами, является культурное многообразие. «Прошу всех законодателей уделять особое внимание вопросам межнационального согласия, гражданского мира. Мы с вами всегда об этом говорим, многообразие этносов, традиций, культур нашей страны — это, безусловно, наше общее достояние и конкурентное преимущество», — подчеркнул президент на заседании Совета законодателей РФ, добавив, что все это не пустые слова. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин указал на важность поддержания межнационального согласия в стране. При этом он отметил, что конкурентным преимуществом России, по сравнению с другими странами, является культурное многообразие. «Прошу всех законодателей уделять особое внимание вопросам межнационального согласия, гражданского мира. Мы с вами всегда об этом говорим, многообразие этносов, традиций, культур нашей страны — это, безусловно, наше общее достояние и конкурентное преимущество», — подчеркнул президент на заседании Совета законодателей РФ, добавив, что все это не пустые слова. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».