Путин призвал уделить внимание вопросам межнационального согласия

Президент России Владимир Путин указал на важность поддержания межнационального согласия в стране. При этом он отметил, что конкурентным преимуществом России, по сравнению с другими странами, является культурное многообразие.
«Прошу всех законодателей уделять особое внимание вопросам межнационального согласия, гражданского мира. Мы с вами всегда об этом говорим, многообразие этносов, традиций, культур нашей страны — это, безусловно, наше общее достояние и конкурентное преимущество», — подчеркнул президент на заседании Совета законодателей РФ, добавив, что все это не пустые слова. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
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