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28 мая 2017
27 мая 2017
23:36  28 мая 2017 0

Андрей Звягинцев в Канне получил приз за «Нелюбовь». ВИДЕО

Кинофестиваль Артхаус. Звягинцев. Челябинск., звягинцев андрей
По словам режиссера, фильм - семейная драма без политической пропагандыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Режиссер Андрей Звягинцев, представивший на кинофестивале в Канне свою картину «Нелюбовь», удостоен приза жюри. Приз за лучшую мужскую роль получил Хоакин Феникс, снявшийся в картине «Тебя никогда здесь не было». Лучшей актрисой, по мнению жюри, стала Диана Крюгер, сыгравшая в картине «Затмение».

Трансляция церемонии велась на канале Youtube.

«Я хочу поблагодарить всех тех, кто знает, чья это заслуга, приводит слова режиссера „RT на русском“ — Это все мои близкие друзья, это люди, с которыми мы уже много лет делаем кино. Это мой продюсер Александр Роднянский, Миша Кричман, который здесь в зале, мой ближайший друг Олег Негин, который автор сценария».

Драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь» повествует о сложном периоде отношений в семье — супруги, чьи отношения напряжены настолько, что они готовятся к разводу, абсолютно забывают о своём 12-летнем сыне, сообщает телеканал 360. Ранее сам режиссер отметил, что победой является уже сам факт участия картины в престижном кинофестивале.

Евгений Александров
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