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30 мая 2017
19:44  30 мая 2017 0

В Сети публикуют снимки целующихся геев из Кремля. ФОТО

К кампании в поддержку ЛГБТ-сообщества в России присоединились тысячи однополых парФото: Instagram somjunts

В Instagram набирает популярность акция против дискриминации гомосексуалистов в России. Пользователи в бразильском и англоязычном сегментах соцсети публикуют снимки своих поцелуев с геотегом Moscow Kremlin. На большинстве кадров — однополые пары.

Кампанию в поддержку российских геев запустил 29 апреля бразильский социальный ЛГБТ-проект [SSEX BBOX] после публикаций в СМИ о преследованиях геев в Чечне, пишет Meduza. Организация опубликовала на YouTube ролики, в которых рассказывает о том, что у россиян с гомосексуальной ориентацией нет свободы самовыражения, а ЛГБТ-акции грозят их участникам арестом.

Активисты призывают пользователей соцсетей сделать «цифровой поцелуй» и выложить его в «Инстаграм» с геотегом Moscow Kremlin и хэштегом #kiss4lgbtqrights. По мнению организации, Кремль — место, где запрещены протесты, поэтому «виртуальный протест» следует провести именно там. «Они думают, что они могут заставить нас замолчать. Но они ошибаются», — говорится в видео.

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В акции в основном приняли участие однополые пары Фото: Instagram gabiolmos

К акции уже присоединились несколько тысяч человек, включая знаменитостей. Кампанию поддержали модель Наоми Кэмпбелл, модели и актрисы Барбара Франка и Алина Диас и другие.

Как писало «URA.RU» ранее, 30 мая глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на намерение президента Франции Эмманюэля Макрона «быть бдительным» в отношении ситуации с правами ЛГБТ-сообществ в республике. Он пригласил посетить регион самого Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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