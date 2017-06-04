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04 июня 2017
22:48  04 июня 2017 0

На Земле обнаружен инопланетный организм

Открытая лицензия 15.07.2015. Наука., наука, микроскоп
"Чужие" микроорганизмы не могли сформироваться в земных условияхФото: Pixabay

Необычную форму жизни выявили иностранные ученые. Обнаруженные микроорганизмы предположительно могли попасть на Землю с Венеры. Бактерии способны питаться газами, металлами и даже твердыми горными породами. Кроме того, они могут выжить при температурах близких к 1000 градусам, что соответствует параметрам Венеры.

В пользу этой версии говорит и устойчивость к воздействиям кислот, которыми насыщена венерианская атмосфера. Как эти микроорганизмы, идеальная среда для формирования которых существует на второй планете Солнечной системы, попали на Землю — непонятно, резюмируют «Nation news».

Ранее были обнародованы сенсационные данные, отправленные автоматической станцией с Марса. На фотографиях, сделанных Mars Orbiter, исследователи опознали остатки скелета неизвестной рептилии. Сейчас ученые обсуждают возможность сохранения жизни под поверхностью красной планеты.

Алексей Шумов
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