22:48 04 июня 2017 0

"Чужие" микроорганизмы не могли сформироваться в земных условиях Фото: Pixabay

Необычную форму жизни выявили иностранные ученые. Обнаруженные микроорганизмы предположительно могли попасть на Землю с Венеры. Бактерии способны питаться газами, металлами и даже твердыми горными породами. Кроме того, они могут выжить при температурах близких к 1000 градусам, что соответствует параметрам Венеры.

В пользу этой версии говорит и устойчивость к воздействиям кислот, которыми насыщена венерианская атмосфера. Как эти микроорганизмы, идеальная среда для формирования которых существует на второй планете Солнечной системы, попали на Землю — непонятно, резюмируют «Nation news».

Ранее были обнародованы сенсационные данные, отправленные автоматической станцией с Марса. На фотографиях, сделанных Mars Orbiter, исследователи опознали остатки скелета неизвестной рептилии. Сейчас ученые обсуждают возможность сохранения жизни под поверхностью красной планеты.