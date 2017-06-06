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06 июня 2017
Главные новости Москвы
15:58  06 июня 2017 0

«Она просто плюнула мне в лицо». Московский гей-бар отказал в работе чеченцам

Сергей Жуков. Презентация бара «Руки Вверх». Екатеринбург, бар, тусовка, алкоголь, коктейли
Гей-бар отказал в трудоустройстве выходцам из ЧечниФото: Александр Мамаев © URA.RU

Московский гей-бар Microbe («Микроб») отказал чеченцам в трудоустройстве из-за национальной принадлежности. Об этом написала на своей странице в Facebook руководитель благотворительного фонда «Мозаика счастья» Ольга Николаенко.

По словам Николаенко, в баре наблюдается торжество ксенофобии. Она рассказала, что ее знакомые — брат и сестра из Чечни — пытались устроиться в это заведение на работу, но им прямым текстом заявили, что не будут трудоустраивать из-за национальности. Виновной в инциденте объявили менеджера кафе Юлию. «Она была со мной груба и резка, потому что я не представитель славянской группы. На моем месте может быть каждый не славянин. Она просто плюнула мне в лицо», — заявил оскорбленный чеченец на странице в соцсети Николаенко.

Подписчики Ольги Николаенко в ответ на это написали, что теперь будут стороной обходить заведение.

Арт-директор Microbe Роман Краснов заступился за сотрудницу и объяснил, что молодому человеку отказали в трудоустройстве из-за «разящего запаха спиртного», пишет портал «Ридус». Он отметил, что среди учредителей кафе есть дагестанец, грузин, армянин, который работает за стойкой бара, а снабжением занимается киргиз.

В 2014 году «Афиша.ру» включила Microbe в короткий список московских гей-клубов. На Покровском бульваре, где расположено заведение, много подобных кафе.

Ранее организация Human Rights Watch обвинила власти Чечни в жестоком преследовании геев и организации специально для них секретной тюрьмы в Аргуне. В Грозном эти обвинения решительно опровергли.

Нина Калинина
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