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19 июля 2017
18 июля 2017
22:13  18 июля 2017 1

Археологи обнаружили в Турции самый древний смайлик. ФОТО

Якушев на встрече с молодыми сторонниками. Тюмень, сердце, радость, любовь, смайлик
Смайлик придумали несколько тысяч лет назадФото: Николай Бастриков © URA.RU

Во время раскопок на юге Турции археологи обнаружили самый древний смайлик. Jy был нарисован на кувшине, который применялся для хранения щербета.

Раскопки турецкие и итальянские ученые проводили в городе Каркамыш в провинции Газиантеп. Спустя несколько дней работ они обнаружили кувшин, на поверхности которого был нарисован один из наиболее употребляемых в современном мире символов, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По данным исследователей, кувшин был сделан приблизительно в 1700 году до нашей эры. «Этот кувшин, использовался для употребления шербета, сладкого напитка. Мы, видимо, нашли самый древний смайлик в мире», — предположил археолог Николо Маркетти, его слова приводит телеканал 360. Он уточнил, что ни он, ни его коллеги не имеют представления, кто и зачем нарисовал на кувшине улыбку.

Вскоре находку передадут в музей Газиантепа. Как добавляет информагентство Nation News, городу Каркамыш более пяти тысяч лет. Он находится у сирийской границы и был важным стратегическим центром древнего мира в разные времена. Там когда-то проживали хетты и вавилоняне.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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