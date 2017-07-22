Бузова снялась в рекламе без нижнего белья. ФОТО

11:29 22 июля 2017 0

Бузова часто зарабатывает на рекламных постах в соцсети ФОТО: Instagram Ольги Бузовой

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова записала видеоролик, в котором рекламирует чипсы. Видео появилось в ее Instagram.

«Наконец-то тепла погода, и я чувствую вкус лета! Вообще люблю гулять в парках, люблю свежий воздух. А какой у вас вкус лета? Хотя, с чипсами он всегда прекрасен», — говорит телеведущая.

Бузова снялась без бюстгальтера, что сразу заметили ее фанаты, поспешив прокомментировать запись: «Любишь ходить по парком, но не любишь лифчики.», «А лифчик слабо надеть?», «Мда… Лифчик где потеряла?».

При этом некоторые подписчики поспешили встать на защиту Ольги: «Грудь для нее, нет проблем сделать… зато своя…лучше уж такая, чем вымя висячее и огромное…», «Она не виновата в том, что у нее маленькая грудь. Это не значит, что она должна ложиться под нож!».

«А то, что она не самая красивая, в лишний раз доказывает, что у нее есть мозги», — делает неоднозначный вывод один из фанатов телеведущей.