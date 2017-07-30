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30 июля 2017
29 июля 2017
07:24  30 июля 2017 0

Президент Боливии осудил США за новые антироссийские санкции

Эво Моралес выступил против санкций США в отношении РоссииФото: Википедия
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Новые санкции США в отношении России противоречат нормам международного права. Об этом заявил президент Боливии Эво Моралес.

По словам Моралеса, принятие подобных мер со стороны США является угрозой для многостороннего мира. Санкции, как утверждает президент, вступают в противоречие с международным правом. «Боливия их отвергает», — написал Моралес в своем Twitter.

Как напоминает RT, 27 июля сенат США принял закон об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Президент США Дональд Трамп 29 июля одобрил закон о санкциях.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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