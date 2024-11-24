Экс-полковник СБУ призвал Украину к срочному отступлению

ВСУ должны срочно отступить на двух направлениях в ДНР, чтобы избежать окружения. Такое заявление сделал полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.
«Или попадать в котлы, или отходить. Почему это происходит? Противник перехватил стратегическую инициативу», — отметил Стариков. Видео с его словами опубликовано на YouTube-канале самого экс-полковника.
Стариков призвал ВСУ к отступлению на покровском и южнодонецком направлениях. По его словам, в ближайшее время у украинских сил может не остаться других вариантов, кроме как отступить, чтобы сохранить боеспособность войск.
Ранее командир взвода батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Дмитрий Деркач заявил, что ВС РФ освободят всю территорию ДНР до зимы, пишет RT. По его словам, российские силы заберут под контроль всю республику до начала зимы. Деркач также выразил мнение, что после этого могут начаться переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
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