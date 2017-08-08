Прокурор Крыма накажет своих сотрудников из-за трейлера «Матильды»

Прокуратура Крыма проверит законность действий своих коллег из Симферополя, которые объявили предостережение руководителям кинотеатров о недопустимости показа трейлера фильма Алексея Учителя «Матильда».
По данным регионального управления ведомства, при вынесении предостережения и подготовке акта реагирования прокуроры грубо нарушили порядок рассмотрения обращений и принятия соответствующих решений. Иными словами, официального запрета на трансляцию трейлеров пока нет, а такая просьба депутата Госдумы Натальи Поклонской находится на рассмотрении.
В связи с сложившейся ситуацией прокурор Республики Крым Олег Камшилов не исключает персональную ответственность каждого из своих подчиненных, причастных к рассылке запретов директорам кинотеатров.
Ранее, напомним, Поклонская обратилась к правоохранителям с просьбой запретить показ трейлера к фильму Алексея Учителя о жизни Николая II.
До работы в Государственной Думе Поклонская была прокурором Крыма.