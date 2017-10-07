Король Саудовской Аравии стал почётным доктором МГИМО

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд стал почётным доктором МГИМО, сообщает ТАСС.
Церемония присвоения звания прошла в институте в присутствии министра образования и науки России Ольги Васильевой, ректора МГИМО Анатолия Торкунова, замминистра иностранных дел Михаила Богданова.
«С глубокой признательностью хочу выразить искреннюю благодарность университету МГИМО за присвоение мне звания почётного доктора, которое я счастлив принять от вашего знаменитого университета, прославившегося своей славной историей, это мощный маяк науки и образования», — сказал король Саудовской Аравии.
5 октября Россия и Саудовская Аравия по итогам переговоров лидеров двух стран — Владимира Путина и Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда — подписали 14 документов о сотрудничестве, напоминает RT.