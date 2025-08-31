Пассажирка поезда Москва-Волгоград скончалась. Информация об этом появилась в новостных telegram-каналах.
«Пассажирка поезда Волгоград-Москва скончалась после двух недель комы», — указано в посте telegram-канала 112. Указано, что столичные врачи больше двух недель боролись за ее жизнь.
Пассажирку звали Елена Захарова. Она возвращалась на поезде домой, но потеряла сознание. Другие пассажиры вызвали скорую помощь, врачи которой не смогли определить у женщины инсульт. Об это сообщил телеканал РЕН ТВ.
Случаи внезапной смерти пассажиров в пути фиксируются не только в поездах, но и на авиарейсах: за последние четыре года уральские СМИ сообщили о шести подобных трагедиях на борту самолетов. Эксперты связывают эти инциденты с наличием у пассажиров хронических заболеваний и недостаточным медицинским обследованием перед поездками.
