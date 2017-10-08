08:54 08 октября 2017 0

Глава правительства Испании отметил, что хотел бы избежать крайних мер Фото: depositphotos.com © URA.RU

Глава испанского правительства Мариано Рахой допустил отставку требующего независимости правительства Каталонии.

Рахой в интервью газете El Pais пояснил, что в сложившейся ситуации не исключает никаких действий со стороны правительства страны, находящихся в рамках конституции. В частности, может быть применена 155 статья, позволяющая отправить региональное правительство в отставку.

«Я не отвергаю ничего из того, что допускается законом. То, что я должен сделать, я сделаю в свое время. В идеале хотелось бы избежать принятия крайних мер, но для этого ситуация должна измениться». При этом Рахой отказался озвучивать конкретные планы, отметив, что-то, что «премьер намерен выдвинуть в Совет министров, не может быть напечатано ранее».

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября. За выход региона из состава Испании проголосовали более 90% пришедших на избирательные участки, писала «Экспресс-газета».