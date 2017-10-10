09:03 10 октября 2017 0

В Екатеринбурге - множество мест и героев, без которых не обойтись Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбург прибыла съемочная бригада телеканала «Дождь», чтобы снять большой сюжет о событиях, связанных с фильмом «Матильда». Об этом «URA.RU» рассказали журналисты телеканала. По их словам, именно на Урале — множество мест и героев, обойтись без которых в таком в спецрепортаже невозможно.

В частности, они уже сняли Храм на Крови и создателя ленты «Оболганный император» (рабочее название «Ложь Матильды») Сергея Алиева. Известно, что огромный интерес для журналистов представляет Ганина Яма и кинотеатр «Космос», взорвать который пытался православный радикал Денис Мурашев.

По словам автора будущей ленты, он видит в теме скандала вокруг фильма Алексея Учителя огромный потенциал. «Меня поразило, что, по данным опросов, в России около 2 процентов православных, и вдруг оказалось, что настолько много людей так переживают по поводу этой истории с царем!» — пояснил «URA.RU» журналист «Дождя» Илья Шепелин.

Екатеринбург — не единственное место, где журналисты телеканала собирают материал. Часть съемок, например, проходила в знаменитом Дивеевском монастыре. Из отснятого материала будет смонтирована лента продолжительностью около 20 минут, показать которую «Дождь» планирует в преддверии премьеры «Матильды» в общероссийском прокате.