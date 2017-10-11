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11 октября 2017
10 октября 2017
09:28  11 октября 2017 0

Volkswagen запретил продавать свои автомобили в Крыму

Клипарт. Екатеринбург, Volkswagen
Volkswagen отказывается продавать большие автомобили в Крыму из-за санкцийФото: Александр Константинов © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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В Крыму запретили продавать грузовики, коммерческие автомобили на 10 и более пассажиров, а также машины спецназначения марки Volkswagen. Автоконцерн разъяснил свою позицию дилерам тем, что за нарушение эмбарго могут последовать «серьезные последствия».

В письме, разосланном дилерам, гендиректор «Фольскваген груп рус» Маркус Озегович напоминает, что запрещена как прямая продажа автомобилей и запчастей, так и через посредников, при этом ограничения касаются компаний, находящихся в Крыму или планирующих использовать технику на территории Крыма, пишут «Ведомости». Представитель компании на запрос издания пояснил, что с 2014 года в отношении России действуют санкции, с тех пор в Крым машины специального назначения и грузовики Volkswagen, Audi, Skoda не поставлялись. Данный факт подтверждается и таможенными документами. «Ведомости» отмечают, что на данный момент у дилера в Крыму остался один коммерческий автомобиль более чем на 10 пассажиров.

Как указывают аналитики, Volkswagen не производит в России спецтехнику, в основном — легковые автомобили. При этом при желании в Крым можно привезти грузовики и специальные машины этой марки, а также запчасти к ним, но документально оформить их в Москве, Краснодаре, Новосибирске или любом другом городе России.

Письмо от главы «Фольскваген груп рус» дилеры рассматривают как отголосок скандала с турбинами Siemens, которые были обнаружены в Крыму этим летом. Компания, как пишет «Национальная служба новостей», подозревает «Ростех» в перемещении своих турбин в Крым в нарушении западных санкций и просит суд признать недействительной сделку по продаже мощностей, которые были предназначены для ТЭС в Краснодарском крае.

Эксперты не видят проблемы в том, что Volkswagen запретил продавать спецтехнику на полуострове. В России достаточно производителей грузовиков и обслуживающих машин. Кроме того, закупки можно производить и в Китае.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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