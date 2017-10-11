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Главные новости Челябинской области
12:03  11 октября 2017 0

В челябинской пещере обнаружили тайный храм с иконами. ФОТО, ВИДЕО

Спасатели вынесли более 10 церковных атрибутовФото: пресс-служба поисково-спасательной службы

В Сугомакской пещере, которая находится недалеко от города Кыштым в Челябинской области, местные жители обнаружили множество икон и других церковных атрибутов. Накануне Кыштымские спасатели спустились в импровизированный храм и вывезли иконы.

На видео, которое предоставила поисково-спасательная служба Челябинской области, видно, как сотрудники спасотряда с фонариками спускаются в пещеру, стены которой увешаны ликами святых. Помимо икон, спасатели также обнаружили кресты и белую простыню, в которую и были завернуты все находки. Из пещеры вынесли более 10 церковных атрибутов.

До некоторых икон добраться было непросто
Фото: пресс-служба поисково-спасательная служба

«По просьбе администрации областные спасатели Кыштымского спасотряда приехали в пещеру и собрали иконы для дальнейшей передачи их в церковь», — сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

По словам церковных служителей, необычная находка не имеет ничего общего с оккультными действиями.

Александр Пономарев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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