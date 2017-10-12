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12 октября 2017
15:11  12 октября 2017 3

Все хотят поуправлять страной? На конкурс «Лидеры России» менее чем за сутки заявились 20 тысяч человек

Форум
Куратором проекта является первый замруководителя администрации президента Сергей КириенкоФото: Владимир Андреев © URA.RU

На участие во Всероссийском конкурсе «Лидеры России», который призван выявить наиболее перспективных управленцев и бизнесменов, менее чем за сутки зарегистрировались почти 20 тысяч человек. В лидеры по количеству участников выбился Центральный федеральный округ.

Как сообщили журналистам в Высшей школе госуправления (является оператором конкурса), из 20 тысяч зарегистрировавшихся 12 136 подходят «под формальные критерии отбора». Там отметили, что самое большое количество заявок поступило уже вечером, когда сюжет о старте конкурса прошел по федеральным телеканалам. В лидеры на данный момент выбился ЦФО, откуда поступило более четырех тысяч заявок, пишет ТАСС.

О старте конкурса в среду, 11 октября, объявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Целью проекта являются развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны. Как писало «URA.RU», конкурс дает шанс фактически всем россиянам стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва, той самой, выпускники которой в последние недели массово назначаются на должности губернаторов.

Конкурс «Лидеры России» пройдёт с октября 2017 года по февраль 2018-го. Заявку через сайт http://лидерыроссии.рф/ можно подать до 6 ноября. Принять участие в конкурсе может любой гражданин РФ в возрасте до 50 лет, обладающий управленческим опытом. Финалисты получат образовательные гранты в сумме один миллион рублей.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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