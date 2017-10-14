В Таиланде трех россиян смыло волнами в океан

Спасатели сумели спасти трех россиян, которых унесло волнами в Индийский океан с пляжа Найтон на острове Пхукет в Таиланде.
Инцидент произошел утром, 14 октября, когда туристы находились примерно в двухстах метрах от берега. В этот момент поднялись сильные волны, и людей стало относить в открытый океан, пишет «Интерфакс».
Туристы начали тонуть, так как были без спасательных жилетов. В этот момент их увидели спасатели, сумевшие вытащить пострадавших на берег. Двое россиян попали в госпиталь Thalang на Пхукете, третьему помощь медиков не понадобилась.