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14 октября 2017
16:45  14 октября 2017 0

В Таиланде трех россиян смыло волнами в океан

Таиланд, корабли, море берег
Береговая охрана отреагировала вовремяФото: Алена Полозова © URA.RU

Спасатели сумели спасти трех россиян, которых унесло волнами в Индийский океан с пляжа Найтон на острове Пхукет в Таиланде.

Инцидент произошел утром, 14 октября, когда туристы находились примерно в двухстах метрах от берега. В этот момент поднялись сильные волны, и людей стало относить в открытый океан, пишет «Интерфакс».

Туристы начали тонуть, так как были без спасательных жилетов. В этот момент их увидели спасатели, сумевшие вытащить пострадавших на берег. Двое россиян попали в госпиталь Thalang на Пхукете, третьему помощь медиков не понадобилась.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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