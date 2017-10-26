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26 октября 2017
Главные новости Москвы
14:24  26 октября 2017 0

Мэр Самары ушел в отставку после требования прокуратуры

Первый форум прокуратуры часть 1 Курган, прокуратура, полковник, погоны
Прокуратура подтолкнула Фурсова к уходуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Мэр Самары Олег Фурсов ушел в отставку. Его уходу предшествовало требование об отставке от прокуратуры Самары.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, причины этого требования в прокуратуре не называют. Сам Фурсов перешел на работу в областное правительство.

Имя Фурсова несколько раз упоминалось в связи со скандалами. Как напоминает Национальная служба новостей, в 2014 году во время празднования своего 50-летие Фурсов устроил шикарный банкет на 10 миллионов рублей. Его официальный доход при этом составил 2, 8 миллиона рублей.

Данил Бардин
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