Мэр Самары ушел в отставку после требования прокуратуры

Прокуратура подтолкнула Фурсова к уходу
Мэр Самары Олег Фурсов ушел в отставку. Его уходу предшествовало требование об отставке от прокуратуры Самары.
Как сообщает Федеральное агентство новостей, причины этого требования в прокуратуре не называют. Сам Фурсов перешел на работу в областное правительство.
Имя Фурсова несколько раз упоминалось в связи со скандалами. Как напоминает Национальная служба новостей, в 2014 году во время празднования своего 50-летие Фурсов устроил шикарный банкет на 10 миллионов рублей. Его официальный доход при этом составил 2, 8 миллиона рублей.