Росстат зафиксировал рост финансового оптимизма среди россиян

06:24 03 ноября 2017 0

С наибольшим оптимизмом в кошелек заглядывают молодые граждане России Фото: depositphotos.com © URA.RU

Россияне стали оптимистичнее оценивать свое материальное положение. Согласно данным Росстата, наибольшим финансовым оптимизмом отличаются молодые люди до 30 лет.

Индекс произошедших изменений личного материального положения (ИПМП) в III квартале 2017 года составил минус 11,7 процентов, что в два раза выше показателей двух предыдущих лет — минус -19,1 процента в прошлом году, и минус 22,4 процента в 2015. Отношение к своего финансовое положение зависит от возраста участников опроса. Наиболее оптимистичнона ситуацию смотрят граждан до 30 лет (6,7 процента). На втором месте люди в возрасте 30-49 лет со (минус 10,4 процента). Главными пессимистами являются люди от 50 лет и выше — индекс уходит до минус 14,7 процента.

Как показал опрос Росстата, отношение к изменению личного материального положения отличается у женщин и мужчин. Сильный пол оценивает финансовое положение чуть хуже — минус 12 процентов против 11, 3 процентах у женщин, пишут «Известия».

«Положительные изменения есть, но я бы не стал обольщаться, потому что реальные располагаемые доходы населения продолжают падать, хоть и сниженными темпами. А значит, потребительская ситуация еще не вышла на позитивный уровень. Пожилые люди всегда оценивали свое материальное положение хуже, чем все остальные возрастные группы, — они получают небольшие зарплаты в силу возраста либо живут на пенсию», — отмечает Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Отметим, что за всю историю проведения подобных опросов, положительный индекс фиксировался только однажды — в III квартале 2008 года. Тогда составил 0,4 процента. Правда, уже в следующем году показатель обрушился до минус 26 процентов из-за кризиса.