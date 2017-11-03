{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Крашенинников: как Ельцин пытался запретить КПРФ перед сдачей власти
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 ноября 2017
02 ноября 2017
06:24  03 ноября 2017 0

Росстат зафиксировал рост финансового оптимизма среди россиян

Земля, красивый домик, социальное пособие,бедность, ребенок в автомобиле, проститутки, шлюхи , деньги, социальное пособие, материальная выплата, деньги в кошельке, тысяча рублей
С наибольшим оптимизмом в кошелек заглядывают молодые граждане РоссииФото: depositphotos.com © URA.RU

Россияне стали оптимистичнее оценивать свое материальное положение. Согласно данным Росстата, наибольшим финансовым оптимизмом отличаются молодые люди до 30 лет.

Индекс произошедших изменений личного материального положения (ИПМП) в III квартале 2017 года составил минус 11,7 процентов, что в два раза выше показателей двух предыдущих лет — минус -19,1 процента в прошлом году, и минус 22,4 процента в 2015. Отношение к своего финансовое положение зависит от возраста участников опроса. Наиболее оптимистичнона ситуацию смотрят граждан до 30 лет (6,7 процента). На втором месте люди в возрасте 30-49 лет со (минус 10,4 процента). Главными пессимистами являются люди от 50 лет и выше — индекс уходит до минус 14,7 процента.

Как показал опрос Росстата, отношение к изменению личного материального положения отличается у женщин и мужчин. Сильный пол оценивает финансовое положение чуть хуже — минус 12 процентов против 11, 3 процентах у женщин, пишут «Известия».

«Положительные изменения есть, но я бы не стал обольщаться, потому что реальные располагаемые доходы населения продолжают падать, хоть и сниженными темпами. А значит, потребительская ситуация еще не вышла на позитивный уровень. Пожилые люди всегда оценивали свое материальное положение хуже, чем все остальные возрастные группы, — они получают небольшие зарплаты в силу возраста либо живут на пенсию», — отмечает Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Отметим, что за всю историю проведения подобных опросов, положительный индекс фиксировался только однажды — в III квартале 2008 года. Тогда составил 0,4 процента. Правда, уже в следующем году показатель обрушился до минус 26 процентов из-за кризиса.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров