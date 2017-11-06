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06 ноября 2017
05 ноября 2017
11:59  06 ноября 2017 0

Рогозин посмеялся над словами Трампа о военной технике США

RAE-2015. Второй день. Нижний Тагил, рогозин дмитрий
Вице-премьер России засомневался в словах президента СШАФото: Александр Мамаев © URA.RU

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин с иронией отнесся к словам лидера США Дональда Трампа о непревзойденной американской военной технике. «Да ладно», — написал Рогозин на своей странице в Twitter и поставил смайлик.

Поводом для шутки стало заявление Трампа в ходе визита в Японию в рамках 13-дневного тура по Азии. Глава Штатов отметил, что в деле создания военной техники к США «никто и близко не подступился».

Ранее вице-премьер России прокомментировал слова президента Америки о том, что США больше не станут использовать оружие для построения демократии в других странах. «До сих пор это было их прямой обязанностью, включая демократизацию населения Хиросимы и Нагасаки», — приводит РИА «Новости» его слова.

Иван Антонов
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