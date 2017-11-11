Премьер Японии во время игры в гольф с Трампом упал в яму

09:59 11 ноября 2017 0

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ попал в неудобную ситуацию Фото: Официальный сайт президента РФ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ упал в яму с песком, когда играл в гольф с президентом США Дональдом Трампом. Видео опубликовал телеканал ABS News.

Японский политик размахивает клюшкой и падает в яму, откуда пытается выбраться, но безуспешно. Он теряет равновесие и падает обратно. При этом Трамп не обратил внимания на произошедшее, потому что был занят беседой с другим игроком.

Игра проходила в Японии еще на прошлой неделе, но видео появилось только сейчас и разошлось по социальным сетям.